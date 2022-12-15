Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг сериалов
США
Приключения
Рейтинг американских сериалов в жанре приключения
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Черные паруса
драма, боевик, приключения
2014, США
9.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2
Футурама
комедия, приключения, фантастика
1999, США
9.1
Оцените
3
Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика
2012, США
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
4
Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези
2005, США
9.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
Рим
драма, боевик, приключения
2005, США
8.9
Оцените
6
Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика
2020, США
8.8
Оцените
7
Граница
драма, боевик, приключения
2016, США
8.7
Оцените
8
Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези
2016, США
8.7
Оцените
Смотреть онлайн
9
Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический
2010, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Спартак: Боги арены
боевик, приключения
2011, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
11
Светлячок
драма, приключения, фантастика
2002, США
8.7
Оцените
12
Мандалорец
боевик, приключения, фантастика
2019, США
8.7
Оцените
13
Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика
2010, США
8.5
Оцените
14
Самурай Джек
боевик, приключения
2001, США
8.4
Оцените
15
Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика
2001, США
8.4
Оцените
16
Игра престолов
драма, приключения, фэнтези
2011, США
8.3
Оцените
17
Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези
2017, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
18
Время приключений
комедия, приключения, анимация
2010, США
8.2
Оцените
19
Марко Поло
драма, боевик, приключения
2014, США
8.2
Оцените
20
Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези
2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
21
Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
8.1
Оцените
22
Чип и Дейл спешат на помощь
приключения, детский
1989, США
8.1
Оцените
23
Сотня
боевик, приключения, фантастика
2014, США
8.0
Оцените
24
Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика
2013, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
25
Агент Картер
боевик, приключения, фантастика
2015, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
26
Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези
2008, США
8.0
Оцените
Смотреть онлайн
27
Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези
1995, США
7.9
Оцените
Смотреть онлайн
28
Крайний космос
комедия, приключения, фантастика
2018, США
7.8
Оцените
29
12 обезьян
драма, приключения, фантастика
2015, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
30
Орвилл
комедия, приключения, фантастика
2017, США
7.8
Оцените
31
Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
7.8
Оцените
32
Вызов
боевик, приключения, фантастика
2013, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
33
Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези
2016, США
7.6
Оцените
Смотреть онлайн
34
Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези
2000, США
7.5
Оцените
35
Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика
2013, США
7.3
Оцените
36
Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация
2019, США
7.3
Оцените
37
Волшебники
драма, приключения, фэнтези
2015, США
7.3
Оцените
38
Удивительные истории
приключения, фантастика
2020, США
7.1
Оцените
39
Падение ордена
драма, приключения, исторический
2017, США
7.0
Оцените
40
Череп и кости
драма, боевик, приключения
2014, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
41
Остаться в живых
драма, приключения, мистика
2004, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
42
Разочарование
комедия, приключения, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
43
Хильда
приключения, детский, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
44
Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения
2019, США
6.8
Оцените
45
Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный
2020, США
6.8
Оцените
46
Кармен Сандиего
комедия, приключения, детский
2019, США
6.7
Оцените
47
Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика
2017, США
6.4
Оцените
48
Письмо королю
драма, приключения, фэнтези
2020, США
6.3
Оцените
49
Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези
2012, США
5.5
Оцените
Смотреть онлайн
50
Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика
2017, США
5.3
Оцените
Смотреть онлайн
Жанр
анимация
аниме
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
мюзикл
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Страна
Австралия
Австрия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Корея
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Япония
Год
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1990
1989
1986
1985
1971
1963
Применить
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года
Лучшие сериалы 2020 года
Лучшие сериалы 2019 года
Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР