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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Приключения

Рейтинг американских сериалов в жанре приключения

Черные паруса
1 Черные паруса
драма, боевик, приключения 2014, США
9.2
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Футурама
2 Футурама
комедия, приключения, фантастика 1999, США
9.1
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Гравити Фолз
3 Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
9.0
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Аватар: Легенда об Аанге
4 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
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Рим
5 Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
8.9
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Полуночная проповедь
6 Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика 2020, США
8.8
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Граница
7 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Хроники Шаннары
8 Хроники Шаннары
драма, приключения, фэнтези 2016, США
8.7
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Спартак: Кровь и песок
9 Спартак: Кровь и песок
боевик, приключения, исторический 2010, США
8.7
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Спартак: Боги арены
10 Спартак: Боги арены
боевик, приключения 2011, США
8.7
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Светлячок
11 Светлячок
драма, приключения, фантастика 2002, США
8.7
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Мандалорец
12 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
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Юная Лига Справедливости
13 Юная Лига Справедливости
боевик, приключения, фантастика 2010, США
8.5
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Самурай Джек
14 Самурай Джек
боевик, приключения 2001, США
8.4
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Тайны Смолвиля
15 Тайны Смолвиля
драма, приключения, фантастика 2001, США
8.4
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Игра престолов
16 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
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Рапунцель: Новая история
17 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
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Время приключений
18 Время приключений
комедия, приключения, анимация 2010, США
8.2
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Марко Поло
19 Марко Поло
драма, боевик, приключения 2014, США
8.2
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Легенда о Корре
20 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
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Чужестранка
21 Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика 2014, США
8.1
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Чип и Дейл спешат на помощь
22 Чип и Дейл спешат на помощь
приключения, детский 1989, США
8.1
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Сотня
23 Сотня
боевик, приключения, фантастика 2014, США
8.0
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Агенты «Щ.И.Т.»
24 Агенты «Щ.И.Т.»
боевик, приключения, фантастика 2013, США
8.0
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Агент Картер
25 Агент Картер
боевик, приключения, фантастика 2015, США
8.0
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Легенда об искателе
26 Легенда об искателе
боевик, приключения, фэнтези 2008, США
8.0
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Зена — королева воинов
27 Зена — королева воинов
боевик, приключения, фэнтези 1995, США
7.9
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Крайний космос
28 Крайний космос
комедия, приключения, фантастика 2018, США
7.8
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12 обезьян
29 12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
7.8
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Орвилл
30 Орвилл
комедия, приключения, фантастика 2017, США
7.8
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Принц драконов
31 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
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Вызов
32 Вызов
боевик, приключения, фантастика 2013, США
7.8
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Охотники на троллей
33 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
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Десятое королевство
34 Десятое королевство
драма, приключения, фэнтези 2000, США
7.5
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Рик и Морти
35 Рик и Морти
комедия, приключения, фантастика 2013, США
7.3
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Бесконечный поезд
36 Бесконечный поезд
приключения, фэнтези, детектив, анимация 2019, США
7.3
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Волшебники
37 Волшебники
драма, приключения, фэнтези 2015, США
7.3
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Удивительные истории
38 Удивительные истории
приключения, фантастика 2020, США
7.1
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Падение ордена
39 Падение ордена
драма, приключения, исторический 2017, США
7.0
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Череп и кости
40 Череп и кости
драма, боевик, приключения 2014, США
7.0
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Остаться в живых
41 Остаться в живых
драма, приключения, мистика 2004, США
7.0
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Разочарование
42 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
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Хильда
43 Хильда
приключения, детский, фэнтези 2018, США
6.9
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Кровь и сокровища
44 Кровь и сокровища
драма, боевик, приключения 2019, США
6.8
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Алекс Райдер
45 Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный 2020, США
6.8
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Кармен Сандиего
46 Кармен Сандиего
комедия, приключения, детский 2019, США
6.7
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Кастлвания
47 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
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Письмо королю
48 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Драконы и всадники Олуха
49 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
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Звездный путь: Дискавери
50 Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
5.3
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