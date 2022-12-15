Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг сериалов
США
Боевик
2018
Рейтинг американских сериалов в жанре боевик 2018 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
8.4
Оцените
2
Призрачная башня
драма, боевик, военный
2018, США
8.2
Оцените
3
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.9
Оцените
4
Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
7.8
Оцените
5
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал
2018, США
7.7
Оцените
6
Криптон
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.7
Оцените
7
911 служба спасения
драма, боевик, криминал
2018, США
7.5
Оцените
8
Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал
2018, США
7.1
Оцените
9
Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал
2018, США
6.9
Оцените
10
Защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, США
6.6
Оцените
11
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама
2018, США
6.5
Оцените
Смотреть онлайн
12
Кобра Кай
драма, комедия, боевик
2018, США
6.3
Оцените
13
Клятва
драма, боевик, криминал
2018, США
6.1
Оцените
14
Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика
2018, США
5.9
Оцените
15
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер
2018, США
5.4
Оцените
16
Кондор
драма, боевик
2018, США
5.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
анимация
аниме
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
мюзикл
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Страна
Австралия
Австрия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Корея
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Япония
Год
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1990
1989
1986
1985
1971
1963
Применить
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года
Лучшие сериалы 2020 года
Лучшие сериалы 2019 года
Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Малахов бросил все, чтобы быть рядом с избитой матерью
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сгорела на работе: экстрасенс назвал причину гибели Полищук
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»