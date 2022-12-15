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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Боевик 2016

Рейтинг американских сериалов в жанре боевик 2016 года

Граница
1 Граница
драма, боевик, приключения 2016, США
8.7
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Путешественники
2 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Люк Кейдж
3 Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
7.9
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Ван Хельсинг
4 Ван Хельсинг
драма, боевик, ужасы 2016, США
7.8
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Охотники на троллей
5 Охотники на троллей
боевик, приключения, фэнтези 2016, США
7.6
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Легенды завтрашнего дня
6 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Тик
7 Тик
комедия, боевик, фантастика 2016, США
7.0
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