Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США Боевик 2009

Рейтинг американских сериалов в жанре боевик 2009 года

Арчер
1 Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.7
Оцените
Кукольный дом
2 Кукольный дом
боевик, фантастика 2009, США
7.6
Оцените
Морская полиция: Лос-Анджелес
3 Морская полиция: Лос-Анджелес
драма, боевик, криминал 2009, США
7.1
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
123
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Девушка Миллера 21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
Стильно, модно и... бессмысленно: 5 логических провалов «Матрицы», на которые никто не ответил с 1999 года
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше