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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2024

Рейтинг американских сериалов 2024 года

Большой потенциал
1 Большой потенциал
драма, криминал, детектив 2024, США
9.9
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Сегун
2 Сегун
драма, приключения, исторический 2024, США
9.8
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Люди Икс '97
3 Люди Икс '97
анимация, боевик, фантастика, приключения 2024, США
9.8
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Пингвин
4 Пингвин
драма, криминал 2024, США
9.8
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Это все Агата
5 Это все Агата
фантастика, фэнтези, боевик, комедия, приключения 2024, США
9.3
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Дюна: Пророчество
6 Дюна: Пророчество
драма, фантастика 2024, США
8.8
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День Шакала
7 День Шакала
триллер 2024, США
8.4
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