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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2022

Рейтинг американских сериалов 2022 года

Король Талсы
1 Король Талсы
драма, криминал 2022, США
9.8
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Извне
2 Извне
ужасы, фантастика 2022, США
9.4
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Уэнсдэй
3 Уэнсдэй
комедия, детектив, фэнтези 2022, США
8.9
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Андор
4 Андор
фантастика, триллер, боевик 2022, США
8.5
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Дом дракона
5 Дом дракона
драма, боевик, фэнтези 2022, США
6.0
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