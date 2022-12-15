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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2020

Рейтинг американских сериалов 2020 года

Незнакомка
1 Незнакомка
драма, криминал, триллер 2020, США
9.0
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911: Одинокая звезда
2 911: Одинокая звезда
драма, боевик, криминал 2020, США
8.9
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Полуночная проповедь
3 Полуночная проповедь
комедия, приключения, фантастика 2020, США
8.8
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ФБР: Самые разыскиваемые преступники
4 ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал 2020, США
8.6
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Загрузка
5 Загрузка
комедия, фантастика, детектив 2020, США
8.5
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Звездный путь: Пикар
6 Звездный путь: Пикар
драма, боевик, фантастика 2020, США
8.3
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Необыкновенный плейлист Зои
7 Необыкновенный плейлист Зои
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США
8.2
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Космические силы
8 Космические силы
комедия 2020, США
7.8
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Чужак
9 Чужак
драма, криминал, ужасы 2020, США
7.8
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Перри Мейсон
10 Перри Мейсон
драма, криминал, детектив 2020, США
7.8
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Ключи Локков
11 Ключи Локков
драма, фэнтези, детектив 2020, США
7.7
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В ночь
12 В ночь
драма, фантастика, триллер 2020, США
7.7
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Защищая Джейкоба
13 Защищая Джейкоба
драма, триллер 2020, США
7.7
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Я никогда не…
14 Я никогда не…
драма, комедия 2020, США
7.6
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Монашка-воин
15 Монашка-воин
боевик, фэнтези, мистика 2020, США
7.6
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Мне это не нравится
16 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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И повсюду тлеют пожары
17 И повсюду тлеют пожары
драма, семейный 2020, США
7.5
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Мистический квест: Пир ворона
18 Мистический квест: Пир ворона
комедия 2020, США
7.3
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Неортодоксальная
19 Неортодоксальная
драма 2020, США
7.3
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Домой засветло
20 Домой засветло
драма, детектив 2020, США
7.2
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Обратная сторона Земли
21 Обратная сторона Земли
комедия, фантастика 2020, США
7.2
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Голливуд
22 Голливуд
драма 2020, США
7.1
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Удивительные истории
23 Удивительные истории
приключения, фантастика 2020, США
7.1
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Охотники
24 Охотники
драма 2020, США
7.1
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Старгерл
25 Старгерл
боевик, фантастика 2020, США
7.0
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Последний танец
26 Последний танец
драма, спорт 2020, США
7.0
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Мессия
27 Мессия
драма, триллер, детектив 2020, США
7.0
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Сквозь снег
28 Сквозь снег
драма, фантастика, триллер 2020, США
6.9
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Алекс Райдер
29 Алекс Райдер
боевик, приключения, семейный 2020, США
6.8
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Дивный новый мир
30 Дивный новый мир
драма, фантастика 2020, США
6.8
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Допрос
31 Допрос
драма, криминал 2020, США
6.7
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Великая
32 Великая
драма, комедия, исторический 2020, США
6.7
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Рассказы из Петли
33 Рассказы из Петли
драма, фантастика 2020, США
6.6
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Мисс Скарлет и Герцог
34 Мисс Скарлет и Герцог
драма, криминал, детектив 2020, США
6.5
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Цепляясь за лед
35 Цепляясь за лед
драма, спорт 2020, США
6.5
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С любовью, Виктор
36 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Страшные сказки: Город ангелов
37 Страшные сказки: Город ангелов
драма, ужасы, мистика 2020, США
6.4
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Родина: Форт Салем
38 Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика 2020, США
6.3
Оцените
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Родители года
39 Родители года
драма, комедия, семейный 2020, США
6.3
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Письмо королю
40 Письмо королю
драма, приключения, фэнтези 2020, США
6.3
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Король тигров: Убийство, хаос и безумие
41 Король тигров: Убийство, хаос и безумие
криминал 2020, США
6.1
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Дом совы
42 Дом совы
комедия, детский, фэнтези 2020, США
6.0
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Дунканвилль
43 Дунканвилль
комедия 2020, США
5.8
Оцените
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Авеню 5
44 Авеню 5
комедия, фантастика 2020, США
5.7
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Скрестив мечи
45 Скрестив мечи
комедия, фэнтези 2020, США
5.5
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Послания из другого мира
46 Послания из другого мира
драма 2020, США
5.4
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Кайфтаун
47 Кайфтаун
драма, криминал 2020, США
5.2
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Беги
48 Беги
комедия, мелодрама, триллер 2020, США
5.2
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