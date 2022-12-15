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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2018

Рейтинг американских сериалов 2018 года

Джек Райан
1 Джек Райан
драма, боевик 2018, США
8.4
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Видоизмененный углерод
2 Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика 2018, США
8.4
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Убивая Еву
3 Убивая Еву
драма, криминал, триллер 2018, США
8.2
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Призрачная башня
4 Призрачная башня
драма, боевик, военный 2018, США
8.2
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Манифест
5 Манифест
драма, триллер, детектив 2018, США
8.2
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Новичок
6 Новичок
драма, криминал 2018, США
8.0
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Леденящие душу приключения Сабрины
7 Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика 2018, США
7.9
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Йеллоустоун
8 Йеллоустоун
драма, семейный, вестерн 2018, США
7.9
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Титаны
9 Титаны
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.9
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Ты
10 Ты
драма, мелодрама, триллер 2018, США
7.8
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Крайний космос
11 Крайний космос
комедия, приключения, фантастика 2018, США
7.8
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Новый Амстердам
12 Новый Амстердам
драма 2018, США
7.8
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Принц драконов
13 Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези 2018, США
7.8
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Барри
14 Барри
драма, комедия, криминал 2018, США
7.7
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Элита
15 Элита
драма, криминал, детектив 2018, США
7.7
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Нарко: Мексика
16 Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал 2018, США
7.7
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Криптон
17 Криптон
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.7
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Наследие
18 Наследие
драма, мелодрама, мистика 2018, США
7.6
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911 служба спасения
19 911 служба спасения
драма, боевик, криминал 2018, США
7.5
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Майянцы
20 Майянцы
драма, криминал, триллер 2018, США
7.5
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Ординатор
21 Ординатор
драма, триллер 2018, США
7.4
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Соболезную вашей утрате
22 Соболезную вашей утрате
драма 2018, США
7.4
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Хорошие девчонки
23 Хорошие девчонки
драма, комедия, криминал 2018, США
7.3
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ФБР
24 ФБР
драма, криминал 2018, США
7.2
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Инстинкт
25 Инстинкт
драма, криминал 2018, США
7.2
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Дикая-дикая страна
26 Дикая-дикая страна
криминал, исторический 2018, США
7.2
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Миллион мелочей
27 Миллион мелочей
драма, комедия 2018, США
7.1
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Решала
28 Решала
драма, комедия, криминал 2018, США
7.1
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Сладкая горечь
29 Сладкая горечь
драма 2018, США
7.1
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Трагедия в Уэйко
30 Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал 2018, США
7.1
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Патрик Мелроуз
31 Патрик Мелроуз
драма, комедия 2018, США
7.1
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Наследники
32 Наследники
драма, семейный 2018, США
7.0
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Полиция Парадайз
33 Полиция Парадайз
комедия, криминал, анимация 2018, США
7.0
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Алиенист
34 Алиенист
драма, криминал, триллер 2018, США
7.0
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Частный детектив Магнум
35 Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал 2018, США
6.9
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Разочарование
36 Разочарование
комедия, приключения, фэнтези 2018, США
6.9
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Хильда
37 Хильда
приключения, детский, фэнтези 2018, США
6.9
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Маньяк
38 Маньяк
драма, комедия, фантастика 2018, США
6.9
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Кто есть Америка?
39 Кто есть Америка?
комедия 2018, США
6.9
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Острые предметы
40 Острые предметы
драма, детектив 2018, США
6.8
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У меня на районе
41 У меня на районе
драма, комедия, криминал 2018, США
6.8
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Для людей
42 Для людей
драма 2018, США
6.8
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Защитник
43 Защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, США
6.6
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Касл-Рок
44 Касл-Рок
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.6
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Пожарная часть 19
45 Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
6.5
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Дождь
46 Дождь
драма, фантастика, триллер 2018, США
6.5
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Соседство
47 Соседство
комедия, семейный 2018, США
6.3
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Кобра Кай
48 Кобра Кай
драма, комедия, боевик 2018, США
6.3
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Курс биологии
49 Курс биологии
комедия 2018, США
6.3
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Легкий как перышко
50 Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер 2018, США
6.3
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Черная молния
51 Черная молния
драма, криминал, фантастика 2018, США
6.1
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Клятва
52 Клятва
драма, боевик, криминал 2018, США
6.1
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Траст
53 Траст
драма, криминал 2018, США
6.1
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Чи
54 Чи
драма 2018, США
6.0
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Затерянные в космосе
55 Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика 2018, США
5.9
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Повзрослевшие
56 Повзрослевшие
комедия 2018, США
5.8
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Аванпост
57 Аванпост
драма, фэнтези, мистика 2018, США
5.8
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Грязный Джон
58 Грязный Джон
драма, криминал, триллер 2018, США
5.8
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Шучу
59 Шучу
драма, комедия 2018, США
5.8
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Ненасытная
60 Ненасытная
драма, комедия 2018, США
5.8
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Зачарованные
61 Зачарованные
драма, детектив, мистика 2018, США
5.5
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Судная ночь
62 Судная ночь
боевик, ужасы, триллер 2018, США
5.4
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Призраки дома на холме
63 Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер 2018, США
5.3
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Кондор
64 Кондор
драма, боевик 2018, США
5.2
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Здесь и сейчас
65 Здесь и сейчас
драма, семейный 2018, США
5.2
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