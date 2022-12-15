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США
2018
Рейтинг американских сериалов 2018 года
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В прокате
Сериалы
1
Джек Райан
драма, боевик
2018, США
8.4
Оцените
2
Видоизмененный углерод
драма, криминал, фантастика
2018, США
8.4
Оцените
3
Убивая Еву
драма, криминал, триллер
2018, США
8.2
Оцените
4
Призрачная башня
драма, боевик, военный
2018, США
8.2
Оцените
5
Манифест
драма, триллер, детектив
2018, США
8.2
Оцените
6
Новичок
драма, криминал
2018, США
8.0
Оцените
7
Леденящие душу приключения Сабрины
драма, фэнтези, мистика
2018, США
7.9
Оцените
8
Йеллоустоун
драма, семейный, вестерн
2018, США
7.9
Оцените
9
Титаны
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.9
Оцените
10
Ты
драма, мелодрама, триллер
2018, США
7.8
Оцените
11
Крайний космос
комедия, приключения, фантастика
2018, США
7.8
Оцените
12
Новый Амстердам
драма
2018, США
7.8
Оцените
Смотреть онлайн
13
Принц драконов
боевик, приключения, фэнтези
2018, США
7.8
Оцените
14
Барри
драма, комедия, криминал
2018, США
7.7
Оцените
15
Элита
драма, криминал, детектив
2018, США
7.7
Оцените
16
Нарко: Мексика
драма, боевик, криминал
2018, США
7.7
Оцените
17
Криптон
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.7
Оцените
18
Наследие
драма, мелодрама, мистика
2018, США
7.6
Оцените
19
911 служба спасения
драма, боевик, криминал
2018, США
7.5
Оцените
20
Майянцы
драма, криминал, триллер
2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
21
Ординатор
драма, триллер
2018, США
7.4
Оцените
22
Соболезную вашей утрате
драма
2018, США
7.4
Оцените
23
Хорошие девчонки
драма, комедия, криминал
2018, США
7.3
Оцените
24
ФБР
драма, криминал
2018, США
7.2
Оцените
25
Инстинкт
драма, криминал
2018, США
7.2
Оцените
26
Дикая-дикая страна
криминал, исторический
2018, США
7.2
Оцените
27
Миллион мелочей
драма, комедия
2018, США
7.1
Оцените
28
Решала
драма, комедия, криминал
2018, США
7.1
Оцените
29
Сладкая горечь
драма
2018, США
7.1
Оцените
30
Трагедия в Уэйко
драма, боевик, криминал
2018, США
7.1
Оцените
31
Патрик Мелроуз
драма, комедия
2018, США
7.1
Оцените
32
Наследники
драма, семейный
2018, США
7.0
Оцените
33
Полиция Парадайз
комедия, криминал, анимация
2018, США
7.0
Оцените
34
Алиенист
драма, криминал, триллер
2018, США
7.0
Оцените
35
Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал
2018, США
6.9
Оцените
36
Разочарование
комедия, приключения, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
37
Хильда
приключения, детский, фэнтези
2018, США
6.9
Оцените
38
Маньяк
драма, комедия, фантастика
2018, США
6.9
Оцените
39
Кто есть Америка?
комедия
2018, США
6.9
Оцените
40
Острые предметы
драма, детектив
2018, США
6.8
Оцените
41
У меня на районе
драма, комедия, криминал
2018, США
6.8
Оцените
42
Для людей
драма
2018, США
6.8
Оцените
Смотреть онлайн
43
Защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, США
6.6
Оцените
44
Касл-Рок
драма, ужасы, триллер
2018, США
6.6
Оцените
45
Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама
2018, США
6.5
Оцените
Смотреть онлайн
46
Дождь
драма, фантастика, триллер
2018, США
6.5
Оцените
47
Соседство
комедия, семейный
2018, США
6.3
Оцените
48
Кобра Кай
драма, комедия, боевик
2018, США
6.3
Оцените
49
Курс биологии
комедия
2018, США
6.3
Оцените
50
Легкий как перышко
драма, ужасы, триллер
2018, США
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Черная молния
драма, криминал, фантастика
2018, США
6.1
Оцените
52
Клятва
драма, боевик, криминал
2018, США
6.1
Оцените
53
Траст
драма, криминал
2018, США
6.1
Оцените
54
Чи
драма
2018, США
6.0
Оцените
55
Затерянные в космосе
драма, боевик, фантастика
2018, США
5.9
Оцените
56
Повзрослевшие
комедия
2018, США
5.8
Оцените
57
Аванпост
драма, фэнтези, мистика
2018, США
5.8
Оцените
58
Грязный Джон
драма, криминал, триллер
2018, США
5.8
Оцените
59
Шучу
драма, комедия
2018, США
5.8
Оцените
60
Ненасытная
драма, комедия
2018, США
5.8
Оцените
61
Зачарованные
драма, детектив, мистика
2018, США
5.5
Оцените
62
Судная ночь
боевик, ужасы, триллер
2018, США
5.4
Оцените
63
Призраки дома на холме
драма, ужасы, триллер
2018, США
5.3
Оцените
64
Кондор
драма, боевик
2018, США
5.2
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Смотреть за 1 рубль
65
Здесь и сейчас
драма, семейный
2018, США
5.2
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