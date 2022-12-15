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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2017

Рейтинг американских сериалов 2017 года

Детство Шелдона
1 Детство Шелдона
комедия, семейный 2017, США
8.9
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Озарк
2 Озарк
драма, криминал, триллер 2017, США
8.5
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Нетипичный
3 Нетипичный
драма, комедия, семейный 2017, США
8.5
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Удивительная миссис Мейзел
4 Удивительная миссис Мейзел
драма, комедия 2017, США
8.4
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Каратель
5 Каратель
драма, боевик, криминал 2017, США
8.4
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Рапунцель: Новая история
6 Рапунцель: Новая история
приключения, детский, фэнтези 2017, США
8.2
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Тьма
7 Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
8.1
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Ривердэйл
8 Ривердэйл
драма, криминал, детектив 2017, США
8.0
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Хорошая борьба
9 Хорошая борьба
драма 2017, США
7.9
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Хороший доктор
10 Хороший доктор
драма 2017, США
7.8
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Орвилл
11 Орвилл
комедия, приключения, фантастика 2017, США
7.8
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Большой рот
12 Большой рот
комедия, фэнтези, мелодрама 2017, США
7.8
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Амнезия
13 Амнезия
криминал, триллер 2017, США
7.8
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Диета из Санта-Клариты
14 Диета из Санта-Клариты
комедия, ужасы 2017, США
7.8
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Спецназ
15 Спецназ
драма, боевик, военный 2017, США
7.7
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Хэппи
16 Хэппи
драма, криминал, фэнтези 2017, США
7.7
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Гостевая книга
17 Гостевая книга
комедия 2017, США
7.7
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Рассказ служанки
18 Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
7.6
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Американские боги
19 Американские боги
драма, боевик, мистика 2017, США
7.6
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Мистер Мерседес
20 Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер 2017, США
7.5
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Легион
21 Легион
драма, боевик, фантастика 2017, США
7.4
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Грешница
22 Грешница
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Спасение
23 Спасение
драма, фантастика, триллер 2017, США
7.3
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Американский вандал
24 Американский вандал
комедия, криминал 2017, США
7.3
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В розыске
25 В розыске
драма, боевик, криминал 2017, США
7.3
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Охотник за разумом
26 Охотник за разумом
драма, криминал, триллер 2017, США
7.3
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Гений
27 Гений
драма, исторический 2017, США
7.2
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Большая маленькая ложь
28 Большая маленькая ложь
драма, комедия, детектив 2017, США
7.2
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Железный кулак
29 Железный кулак
драма, криминал, фантастика 2017, США
7.2
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Двойка
30 Двойка
драма, криминал 2017, США
7.1
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Куртизанки
31 Куртизанки
драма, исторический 2017, США
7.1
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Снегопад
32 Снегопад
драма, криминал 2017, США
7.0
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Когти
33 Когти
драма, комедия 2017, США
7.0
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Падение ордена
34 Падение ордена
драма, приключения, исторический 2017, США
7.0
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Лемони Сникет: 33 несчастья
35 Лемони Сникет: 33 несчастья
драма, семейный, ужасы 2017, США
7.0
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Династия
36 Династия
драма, семейный, мелодрама 2017, США
6.6
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Кастлвания
37 Кастлвания
приключения, фэнтези, мистика 2017, США
6.4
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Жирным шрифтом
38 Жирным шрифтом
драма, мелодрама 2017, США
6.3
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Предания
39 Предания
драма, ужасы, детектив 2017, США
6.3
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Измерение 404
40 Измерение 404
драма, фантастика, детектив 2017, США
6.1
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Уважаемые белые люди
41 Уважаемые белые люди
драма, комедия 2017, США
5.7
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Сверхлюди
42 Сверхлюди
драма, боевик, фантастика 2017, США
5.7
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С прицепом
43 С прицепом
драма, комедия, мелодрама 2017, США
5.4
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Звездный путь: Дискавери
44 Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
5.3
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Комната 104
45 Комната 104
драма, ужасы, триллер 2017, США
4.2
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