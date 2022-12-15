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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2012

Рейтинг американских сериалов 2012 года

Гравити Фолз
1 Гравити Фолз
приключения, детектив, мистика 2012, США
9.0
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Проект Минди
2 Проект Минди
комедия, мелодрама 2012, США
8.6
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Легенда о Корре
3 Легенда о Корре
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
8.2
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Обитель лжи
4 Обитель лжи
драма, комедия 2012, США
8.1
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Элементарно
5 Элементарно
драма, криминал, детектив 2012, США
7.8
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Девочки
6 Девочки
драма, мелодрама 2012, США
7.7
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Предчувствие
7 Предчувствие
драма, криминал 2012, США
7.7
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Чикаго в огне
8 Чикаго в огне
драма, боевик 2012, США
7.5
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Бриклберри
9 Бриклберри
комедия, анимация 2012, США
7.5
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Стрела
10 Стрела
драма, боевик, фантастика 2012, США
7.4
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Ки и Пил
11 Ки и Пил
комедия 2012, США
7.1
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Мужчины в деле
12 Мужчины в деле
драма, комедия 2012, США
6.9
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Река
13 Река
драма, ужасы, мистика 2012, США
6.6
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Драконы и всадники Олуха
14 Драконы и всадники Олуха
приключения, семейный, фэнтези 2012, США
5.5
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