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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2011

Рейтинг американских сериалов 2011 года

Черное зеркало
1 Черное зеркало
драма, фантастика, триллер 2011, США
8.9
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В поле зрения
2 В поле зрения
боевик, криминал, фантастика 2011, США
8.9
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Однажды в сказке
3 Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама 2011, США
8.7
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Спартак: Боги арены
4 Спартак: Боги арены
боевик, приключения 2011, США
8.7
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Гримм
5 Гримм
драма, криминал, мистика 2011, США
8.6
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Оборотень
6 Оборотень
драма, мелодрама, мистика 2011, США
8.5
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Игра престолов
7 Игра престолов
драма, приключения, фэнтези 2011, США
8.3
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Родина
8 Родина
драма, триллер 2011, США
8.3
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Убийство
9 Убийство
драма, криминал, триллер 2011, США
8.3
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Форс-мажоры
10 Форс-мажоры
драма 2011, США
8.3
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Смерть в раю
11 Смерть в раю
драма, криминал, детектив, комедия 2011, Великобритания/Франция/США
8.2
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Ад на колесах
12 Ад на колесах
драма, боевик, вестерн 2011, США
8.1
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Две девицы на мели
13 Две девицы на мели
комедия 2011, США
8.0
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Веб-терапия
14 Веб-терапия
комедия 2011, США
8.0
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Последний настоящий мужчина
15 Последний настоящий мужчина
комедия, семейный 2011, США
7.9
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Следствие по телу
16 Следствие по телу
драма, криминал 2011, США
7.9
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Реванш
17 Реванш
драма, триллер, детектив 2011, США
7.8
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Босс
18 Босс
драма, криминал 2011, США
7.8
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Американская история ужасов
19 Американская история ужасов
драма, ужасы, триллер 2011, США
7.8
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Рухнувшие небеса
20 Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика 2011, США
7.7
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Бывшие
21 Бывшие
комедия 2011, США
7.4
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Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
22 Мыслить как преступник: Поведение подозреваемого
драма, криминал, детектив 2011, США
7.3
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Бесстыжие
23 Бесстыжие
драма, комедия, криминал 2011, США
7.3
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Счастливый конец
24 Счастливый конец
комедия 2011, США
7.2
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Новенькая
25 Новенькая
комедия, мелодрама 2011, США
6.9
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Неуклюжая
26 Неуклюжая
драма, комедия, мелодрама 2011, США
6.6
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Закусочная Боба
27 Закусочная Боба
комедия, семейный 2011, США
6.5
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