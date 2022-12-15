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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2009

Рейтинг американских сериалов 2009 года

Арчер
1 Арчер
комедия, боевик 2009, США
8.7
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Бывает и хуже
2 Бывает и хуже
комедия, семейный 2009, США
8.6
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Сообщество
3 Сообщество
комедия 2009, США
8.3
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Белый воротничок
4 Белый воротничок
драма, комедия, криминал 2009, США
8.3
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Касл
5 Касл
драма, криминал 2009, США
8.1
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Обмани меня
6 Обмани меня
драма, криминал, детектив 2009, США
8.0
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Дневники вампира
7 Дневники вампира
драма, мелодрама, мистика 2009, США
7.8
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Парки и зоны отдыха
8 Парки и зоны отдыха
комедия 2009, США
7.8
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Город хищниц
9 Город хищниц
комедия 2009, США
7.8
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Американская семейка
10 Американская семейка
комедия, семейный 2009, США
7.7
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Вспомни, что будет
11 Вспомни, что будет
драма, криминал, фантастика 2009, США
7.7
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Гимнастки
12 Гимнастки
драма, комедия, спорт 2009, США
6.2
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