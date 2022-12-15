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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2007

Рейтинг американских сериалов 2007 года

Тюдоры
1 Тюдоры
драма, исторический 2007, США/Ирландия/Канада
8.5
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Мертвые до востребования
2 Мертвые до востребования
драма, детектив, мистика 2007, США
8.5
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Теория большого взрыва
3 Теория большого взрыва
комедия 2007, США
8.4
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Безумцы
4 Безумцы
драма 2007, США
8.4
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Блудливая Калифорния
5 Блудливая Калифорния
драма, комедия 2007, США
8.0
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Сплетница
6 Сплетница
драма, мелодрама 2007, США
7.5
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