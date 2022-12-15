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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2006

Рейтинг американских сериалов 2006 года

Декстер
1 Декстер
драма, криминал, детектив 2006, США
8.9
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Торчвуд
2 Торчвуд
драма, фантастика 2006, США
8.5
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Потерянная комната
3 Потерянная комната
драма, фантастика, триллер 2006, США
8.1
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Ясновидец
4 Ясновидец
драма, комедия, криминал 2006, США
8.0
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Дурнушка Бетти
5 Дурнушка Бетти
драма, комедия 2006, США
7.9
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Герои
6 Герои
боевик, фантастика 2006, США
6.7
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