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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов США 2005

Рейтинг американских сериалов 2005 года

Аватар: Легенда об Аанге
1 Аватар: Легенда об Аанге
боевик, приключения, фэнтези 2005, США
9.0
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Как я встретил вашу маму
2 Как я встретил вашу маму
драма, комедия, мелодрама 2005, США
8.9
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Рим
3 Рим
драма, боевик, приключения 2005, США
8.9
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Кости
4 Кости
драма, криминал 2005, США
8.7
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Сверхъестественное
5 Сверхъестественное
драма, боевик, мистика 2005, США
8.6
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Офис
6 Офис
комедия 2005, США
8.5
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Побег
7 Побег
драма, криминал, триллер 2005, США
8.4
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Все ненавидят Криса
8 Все ненавидят Криса
комедия 2005, США
8.4
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Звездный крейсер «Галактика»
9 Звездный крейсер «Галактика»
драма, фантастика, военный 2005, США
8.2
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Робоцып
10 Робоцып
комедия, фантастика 2005, США
8.0
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Меня зовут Эрл
11 Меня зовут Эрл
комедия 2005, США
8.0
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Анатомия страсти
12 Анатомия страсти
драма, мелодрама 2005, США
7.9
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Говорящая с призраками
13 Говорящая с призраками
драма, фэнтези 2005, США
7.8
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Мыслить как преступник
14 Мыслить как преступник
драма, криминал, триллер 2005, США/Канада
7.7
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Американский папаша
15 Американский папаша
комедия, семейный 2005, США
6.8
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