Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрак у озера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Турция Комедия 2016

Рейтинг турецких сериалов в жанре комедия 2016 года

Любовь не понимает слов
1 Любовь не понимает слов
комедия, мелодрама 2016, Турция
8.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года Лучшие сериалы 2020 года Лучшие сериалы 2019 года
Самые ожидаемые фильмы
479
Аватар 4 17 декабря 2026
463
Аватар 3 19 декабря 2024
234
Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
201
Аватар 5 21 декабря 2028
197
Разбой 11 мая 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Судзумэ закрывает двери
9.2
Кукольник
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Судзумэ закрывает двери
9.2
BTS: Yet to Come in Cinemas
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.1
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App