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Рейтинг сериалов
Турция
Боевик
2018
Рейтинг турецких сериалов в жанре боевик 2018 года
Топ 1000
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В прокате
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1
Хакан – защитник
боевик, фэнтези, триллер
2018, Турция
6.6
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