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Рейтинг турецких сериалов в жанре боевик

Чукур
1 Чукур
драма, боевик, криминал 2017, Турция
7.0
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Хакан – защитник
2 Хакан – защитник
боевик, фэнтези, триллер 2018, Турция
6.6
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