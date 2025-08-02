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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Турция 2024

Рейтинг турецких сериалов 2024 года

Ночная сказка
1 Ночная сказка
драма, мелодрама 2024, Турция
9.9
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Лейла
2 Лейла
драма, мелодрама 2024, Турция
9.6
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Бахар. По имени Весна
3 Бахар. По имени Весна
драма 2024, Турция
9.5
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Ветреный холм
4 Ветреный холм
драма 2024, Турция
9.2
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