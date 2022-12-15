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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Триллер 2013

Рейтинг сериалов в жанре триллер 2013 года

Туннель
1 Туннель
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания/Франция
8.4
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Последователи
2 Последователи
драма, криминал, триллер 2013, США
8.4
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Черный список
3 Черный список
драма, криминал, триллер 2013, США
8.3
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Карточный домик
4 Карточный домик
драма, триллер 2013, США
8.3
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Темное дитя
5 Темное дитя
драма, фантастика, триллер 2013, Канада
8.3
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Крах
6 Крах
драма, криминал, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Утопия
7 Утопия
драма, фантастика, триллер 2013, Великобритания
8.0
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Мост
8 Мост
драма, криминал, триллер 2013, США
7.5
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Хемлок Гроув
9 Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
7.0
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Под куполом
10 Под куполом
драма, фантастика, триллер 2013, США
6.5
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Мотель Бейтса
11 Мотель Бейтса
драма, ужасы, триллер 2013, США
5.1
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