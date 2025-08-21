Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2021

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2021 года

Основание
1 Основание
драма, фантастика 2021, США
8.8
Оцените
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года Лучшие сериалы 2023 года Лучшие сериалы 2022 года Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
842
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
522
Чебурашка 2 1 января 2026
113
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
97
Девушка Миллера 21 августа 2025
90
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Иван Семёнов. Первый поцелуй
8.8
Дикий робот
8.8
Начало
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.2
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
Во всем виновата Анфиса из «Девчат»: почему Рыбников не любил Румянцеву?
Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
«Совести-то у меня с прицепом, а вот...»: только фанаты «Афони» без труда ответят на 5 вопросов о фильме (тест)
На 5/5 вопросов теста ответят лишь знатоки кино СССР: вспомните 5 фильмов с «утренними» названиями по кадру
«Ляпы не играют роли»: зрители воротят нос от «Т-34» с Петровым, зато реальные танкисты называют его одним из лучших фильмов о войне
«Расторгуев снова в деле»: первые кадры со съемок 8 сезона «Шефа» — море экшена и необъятный океан вопросов
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше