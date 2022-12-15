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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2019

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2019 года

Пацаны
1 Пацаны
драма, боевик, фантастика 2019, США
8.8
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Мандалорец
2 Мандалорец
боевик, приключения, фантастика 2019, США
8.7
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Пришельцы из прошлого
3 Пришельцы из прошлого
драма, криминал, фантастика 2019, Норвегия
7.7
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Проект «Синяя книга»
4 Проект «Синяя книга»
драма, фантастика, детектив 2019, США
7.5
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Видеть
5 Видеть
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Роковой патруль
6 Роковой патруль
драма, боевик, фантастика 2019, США
7.4
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Жизнь с самим собой
7 Жизнь с самим собой
драма, комедия, фантастика 2019, США
7.2
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Горячая зона
8 Горячая зона
драма, фантастика, триллер 2019, США
7.0
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Война миров
9 Война миров
драма, фантастика 2019, Франция
7.0
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Ради всего человечества
10 Ради всего человечества
драма, фантастика 2019, США
6.7
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Академия Амбрелла
11 Академия Амбрелла
драма, боевик, фантастика 2019, США
6.7
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Мой сын — супергерой
12 Мой сын — супергерой
драма, семейный, фантастика 2019, США
6.5
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Общество
13 Общество
драма, фантастика, детектив 2019, США
6.2
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Иная жизнь
14 Иная жизнь
драма, фантастика 2019, США
6.0
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Вампирские войны
15 Вампирские войны
драма, ужасы, фантастика 2019, США
6.0
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Розуэлл, Нью-Мексико
16 Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика 2019, США
5.9
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Бэтвумен
17 Бэтвумен
драма, криминал, фантастика 2019, США
5.6
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