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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2017

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2017 года

Я не робот
1 Я не робот
драма, мелодрама, фантастика 2017, Корея
8.5
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Тьма
2 Тьма
драма, фантастика, мистика 2017, США
8.1
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Орвилл
3 Орвилл
комедия, приключения, фантастика 2017, США
7.8
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Рассказ служанки
4 Рассказ служанки
драма, фантастика 2017, США
7.6
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Легион
5 Легион
драма, боевик, фантастика 2017, США
7.4
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Спасение
6 Спасение
драма, фантастика, триллер 2017, США
7.3
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Железный кулак
7 Железный кулак
драма, криминал, фантастика 2017, США
7.2
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Измерение 404
8 Измерение 404
драма, фантастика, детектив 2017, США
6.1
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Сверхлюди
9 Сверхлюди
драма, боевик, фантастика 2017, США
5.7
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Звездный путь: Дискавери
10 Звездный путь: Дискавери
драма, приключения, фантастика 2017, США
5.3
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