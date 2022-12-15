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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2016

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2016 года

Путешественники
1 Путешественники
драма, боевик, фантастика 2016, США
8.1
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Мир дикого запада
2 Мир дикого запада
драма, фантастика, вестерн 2016, США
7.9
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Люк Кейдж
3 Люк Кейдж
боевик, криминал, фантастика 2016, США
7.9
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ОА
4 ОА
драма, фантастика, детектив 2016, США
7.6
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Корпорация
5 Корпорация
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.6
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Легенды завтрашнего дня
6 Легенды завтрашнего дня
драма, боевик, фантастика 2016, США
7.4
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Радиоволна
7 Радиоволна
драма, криминал, фантастика 2016, США
7.2
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3%
8 3%
драма, фантастика, триллер 2016, США
7.1
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Тик
9 Тик
комедия, боевик, фантастика 2016, США
7.0
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Очень странные дела
10 Очень странные дела
драма, фэнтези, фантастика 2016, США
6.7
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11.22.63
11 11.22.63
драма, фантастика, детектив 2016, США
6.3
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