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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2015

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2015 года

Джессика Джонс
1 Джессика Джонс
боевик, криминал, фантастика 2015, США
8.4
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Агент Картер
2 Агент Картер
боевик, приключения, фантастика 2015, США
8.0
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Пожиратель Богов
3 Пожиратель Богов
боевик, аниме , фэнтези, фантастика 2015, Япония
7.9
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12 обезьян
4 12 обезьян
драма, приключения, фантастика 2015, США
7.8
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Между
5 Между
драма, фантастика, детектив 2015, Канада
7.8
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Пространство
6 Пространство
фантастика, триллер, детектив 2015, США
7.8
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Восьмое чувство
7 Восьмое чувство
драма, фантастика, триллер 2015, США
7.5
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Ты, я и конец света
8 Ты, я и конец света
драма, комедия, фантастика 2015, Великобритания/США
7.3
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Супергерл
9 Супергерл
драма, боевик, фантастика 2015, США
7.1
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Фортитьюд
10 Фортитьюд
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания
7.1
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Сосны
11 Сосны
драма, фантастика, детектив 2015, США
7.0
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Человек в высоком замке
12 Человек в высоком замке
драма, фантастика, триллер 2015, США
6.9
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Последний человек на Земле
13 Последний человек на Земле
комедия, фантастика 2015, США
6.9
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Люди
14 Люди
драма, фантастика, триллер 2015, Великобритания/США/Швеция
6.7
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Герои: Возрождение
15 Герои: Возрождение
драма, боевик, фантастика 2015, США
6.6
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