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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Фантастика 2007

Рейтинг сериалов в жанре фантастика 2007 года

Портал юрского периода
1 Портал юрского периода
драма, приключения, фантастика 2007, Великобритания/Франция/Германия/Ирландия
8.2
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Хроники будущего
2 Хроники будущего
драма, фантастика 2007, США
8.1
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