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Рейтинг российских сериалов в жанре мелодрама 2024 года

Бедные смеются, богатые плачут
1 Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама 2024, Россия
9.7
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В тени больших чисел
2 В тени больших чисел
детектив, мелодрама 2024, Россия
9.6
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Постучись в мою дверь в Москве
3 Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.4
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Саша и Питер
4 Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.1
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