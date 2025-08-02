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Рейтинг российских сериалов в жанре мелодрама 2019 года

Некрасивая подружка
1 Некрасивая подружка
мелодрама, детектив 2019, Россия
9.9
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Сельский детектив
2 Сельский детектив
мелодрама, детектив 2019, Россия
9.7
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Пекарь и красавица
3 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.5
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