Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Икар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг сериалов
Россия
Мелодрама
2007
Рейтинг российских сериалов в жанре мелодрама 2007 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Татьянин день
мелодрама
2007, Россия
6.6
Оцените
Жанр
анимация
аниме
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
мюзикл
приключения
семейный
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Страна
Австралия
Австрия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Канада
Корея
Мексика
Новая Зеландия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Япония
Год
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1990
1989
1986
1985
1971
1963
Применить
Сбросить
Лучшие сериалы 2021 года
Лучшие сериалы 2020 года
Лучшие сериалы 2019 года
Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
801
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
209
Аватар 4
17 декабря 2026
180
После. Долго и счастливо
25 августа 2022
176
Аватар 3
19 декабря 2024
157
Аквамен 2
16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.5
Вышка
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
9.0
1+1
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
1+1
9.0
Ходячий замок
Related video
От Остапа Бендера не отстал: постыдные секреты Гомиашвили вышли наружу
Вот как свекровь из «Ворониных» устроила скандал в больнице
В этом больше постыдного: вскрылась правда о помощи звезд нуждающимся
На все ради карьеры: национальность Меладзе сыграла с ним злую шутку
Сразу три порочащих факта из жизни Сергея Безрукова предали огласке
Вот почему самый «дорогой» актер Гайдая всю жизнь таил на него обиду
«Пятеро уехали в Израиль»: Авербух не смолчал о предателях
Любая женщина позавидует: озвучено предсмертное желание Кобзона
Не поверите, как теперь выглядит Дубовицкая: даже фанаты «Аншлага» не узнают
«Лучше бы промолчала»: Ахеджакова сдержала клятву, данную Сталину
Вынудили вернуться: Гусева выдала правду о продолжении «Бригады»
Неловко вышло: Пресняков проговорился об интимной неудаче с Орбакайте