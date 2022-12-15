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Рейтинг российских сериалов в жанре мелодрама

Оттепель
1 Оттепель
драма, мелодрама 2013, Россия
8.2
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Татьянин день
2 Татьянин день
мелодрама 2007, Россия
6.6
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Пекарь и красавица
3 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.2
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Самые ожидаемые фильмы
801
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
209
Аватар 4 17 декабря 2026
180
После. Долго и счастливо 25 августа 2022
176
Аватар 3 19 декабря 2024
157
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Миньоны: Грювитация
9.5
Вышка
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
9.0
1+1
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Король Лев
9.0
1+1
9.0
Ходячий замок
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