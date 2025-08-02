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Рейтинг российских сериалов в жанре фэнтези 2024 года

Наследники. Дар крови
1 Наследники. Дар крови
фэнтези 2024, Россия
9.8
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Последний богатырь. Наследие
2 Последний богатырь. Наследие
фэнтези 2024, Россия
9.3
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