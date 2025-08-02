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Рейтинг российских сериалов в жанре драма 2024 года

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1 Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.5
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Комбинация
2 Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
9.2
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Первый класс
3 Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.1
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Чистые
4 Чистые
триллер, драма 2024, Россия
8.8
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Клипот
5 Клипот
драма 2024, Россия
8.7
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Плевако
6 Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.5
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Лихие
7 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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Панчер
8 Панчер
спорт, драма 2024, Россия
7.0
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