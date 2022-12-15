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Рейтинг российских сериалов в жанре драма

Чикатило
1 Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
8.5
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Метод
2 Метод
драма, криминал, триллер 2015, Россия
8.2
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Оттепель
3 Оттепель
драма, мелодрама 2013, Россия
8.2
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БИХЭППИ
4 БИХЭППИ
драма, комедия 2019, Россия
8.2
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Палач
5 Палач
драма, детектив 2015, Россия
7.8
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Лучше, чем люди
6 Лучше, чем люди
драма, фантастика 2018, Россия
7.5
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Полицейский с Рублевки
7 Полицейский с Рублевки
драма, комедия, криминал 2016, Россия
7.1
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Фитнес
8 Фитнес
драма, комедия, спорт 2018, Россия
5.6
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Преступление
9 Преступление
драма, триллер, детектив 2017, Россия
4.5
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