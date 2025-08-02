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Рейтинг российских сериалов в жанре детектив 2000 года

Тайны следствия
1 Тайны следствия
детектив, криминал 2000, Россия
7.2
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Каменская
2 Каменская
драма, криминал, детектив 2000, Россия
6.9
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Бандитский Петербург
3 Бандитский Петербург
драма, криминал, детектив 2000, Россия
4.1
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