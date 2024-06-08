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Рейтинг российских сериалов в жанре детектив

Стой! Не то мама будет гадать
1 Стой! Не то мама будет гадать
детектив, комедия 2023, Россия
10
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Чикатило
2 Чикатило
драма, детектив 2021, Россия
8.9
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Смотрите за 1
Палач
3 Палач
драма, детектив 2015, Россия
7.8
Оцените
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Смотрите за 1
Каменская
4 Каменская
драма, криминал, детектив 2000, Россия
6.9
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Преступление
5 Преступление
драма, триллер, детектив 2017, Россия
5.0
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