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Рейтинг российских сериалов в жанре комедия 2025 года

Ландыши. Такая нежная любовь
1 Ландыши. Такая нежная любовь
драма, комедия, музыка 2025, Россия
9.8
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Граница Миров
2 Граница Миров
комедия, фантастика 2025, Россия
9.8
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Симон
3 Симон
драма, комедия 2025, Россия
7.2
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Наш гараж
4 Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
6.5
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