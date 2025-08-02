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Рейтинг российских сериалов в жанре комедия 2024 года

13 карт
1 13 карт
комедия 2024, Россия
9.7
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Дайте шоу
2 Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.5
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Универ. 13 лет спустя
3 Универ. 13 лет спустя
комедия 2024, Россия
9.4
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Постучись в мою дверь в Москве
4 Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.4
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Комбинация
5 Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
9.2
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Первый класс
6 Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.1
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Денискины рассказы
7 Денискины рассказы
семейный, комедия 2024, Россия
7.1
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Саша и Питер
8 Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.1
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Мокрые майки
9 Мокрые майки
комедия 2024, Россия
7.0
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