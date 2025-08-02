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Рейтинг российских сериалов в жанре комедия 2021 года

Манюня
1 Манюня
приключения, комедия 2021, Россия
9.1
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8 способов любить
2 8 способов любить
драма, комедия, мелодрама 2021, Россия
7.6
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комедия 2021, Россия
7.1
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Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
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112
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88
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Лучшие фильмы в прокате
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BTS: Разбей тишину: Фильм
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Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
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Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
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