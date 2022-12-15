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Рейтинг сериалов
Россия
Комедия
2019
Рейтинг российских сериалов в жанре комедия 2019 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
БИХЭППИ
драма, комедия
2019, Россия
8.2
Оцените
2
Короче
комедия
2019, Россия
7.5
Оцените
3
Мылодрама
комедия
2019, Россия
7.1
Оцените
4
Пекарь и красавица
комедия, мелодрама
2019, Россия
6.2
Оцените
5
Жуки
комедия
2019, Россия
5.6
Оцените
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Лучшие сериалы 2021 года
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Лучшие сериалы 2019 года
Лучшие сериалы 2018 года
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.1
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
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