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Рейтинг российских сериалов в жанре боевик

РэмбО
1 РэмбО
боевик 2023, Россия
8.6
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Побег
2 Побег
драма, боевик, криминал 2010, Россия
7.8
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Бригада
3 Бригада
драма, боевик, криминал 2002, Россия
6.6
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