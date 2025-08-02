Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Подборки
Премьеры
Рейтинги
Трейлеры
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Рейтинг сериалов
Россия
2024
Рейтинг российских сериалов 2024 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
У края бездны
документальный
2024, Россия
10
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
2
Нерожденная
детектив, мистика
2024, Россия
9.9
Оцените
3
Наследники. Дар крови
фэнтези
2024, Россия
9.8
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
4
Тень Чикатило
триллер, детектив
2024, Россия
9.7
Оцените
5
13 карт
комедия
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6
Участок № 13
детектив
2024, Россия
9.7
Оцените
7
Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8
Черное солнце
детектив
2024, Россия
9.7
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
9
В тени больших чисел
детектив, мелодрама
2024, Россия
9.6
Оцените
10
Дайте шоу
комедия, драма
2024, Россия
9.5
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
11
Горький 53
криминал
2024, Россия
9.4
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
12
Универ. 13 лет спустя
комедия
2024, Россия
9.4
Оцените
13
Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия
2024, Россия
9.4
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
14
Последний богатырь. Наследие
фэнтези
2024, Россия
9.3
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
15
Комбинация
драма, музыка, комедия
2024, Россия
9.2
Оцените
16
Первый класс
драма, комедия
2024, Россия
9.1
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
17
Трасса
триллер
2024, Россия
8.9
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
18
Суперниндзя. Дети
телешоу
2024, Россия
8.8
Оцените
19
Чистые
триллер, драма
2024, Россия
8.8
Оцените
20
Клипот
драма
2024, Россия
8.7
Оцените
21
Плевако
драма, исторический
2024, Россия
8.5
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
22
Звезды
телешоу
2024, Россия
7.8
Оцените
23
Лихие
криминал, драма
2024, Россия
7.5
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
24
Денискины рассказы
семейный, комедия
2024, Россия
7.1
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" ИНН: 7740000076
25
Саша и Питер
комедия, мелодрама
2024, Россия
7.1
Оцените
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
26
Мокрые майки
комедия
2024, Россия
7.0
Оцените
27
Панчер
спорт, драма
2024, Россия
7.0
Оцените
Жанр
анимация
аниме
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
комедия
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
семейный
спорт
телешоу
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
Страна
Австралия
Австрия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Китай
Мексика
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Франция
Швеция
Южная Корея
Япония
Год
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1993
1990
1989
1986
1985
1971
1963
Применить
Сбросить
Лучшие сериалы 2024 года
Лучшие сериалы 2023 года
Лучшие сериалы 2022 года
Лучшие сериалы 2021 года
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел
27 декабря 2025
506
Чебурашка 2
1 января 2026
123
Фантастическая четверка: Первые шаги
2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином
25 декабря 2025
88
Девушка Миллера
21 августа 2025
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ляп, который долго не замечали: а вы видели таинственное появление плаща Миронова в фильме «Старики-разбойники»? (фото)
Фиолетовый платок, который все испортил: в «Великолепном веке» красиво — но историки хватаются за голову
AMC прощаются с Дэрилом, но не отпускают до конца? Что известно о последнем четвертом сезоне «Ходячих мертвецов»
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Детективный сериал со 100% свежести от RT — нынче большая редкость, так что эту премьеру определенно стоит подождать
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667