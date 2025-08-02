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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Россия 2024

Рейтинг российских сериалов 2024 года

У края бездны
1 У края бездны
документальный 2024, Россия
10
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Нерожденная
2 Нерожденная
детектив, мистика 2024, Россия
9.9
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Наследники. Дар крови
3 Наследники. Дар крови
фэнтези 2024, Россия
9.8
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Тень Чикатило
4 Тень Чикатило
триллер, детектив 2024, Россия
9.7
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13 карт
5 13 карт
комедия 2024, Россия
9.7
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Участок № 13
6 Участок № 13
детектив 2024, Россия
9.7
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Бедные смеются, богатые плачут
7 Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама 2024, Россия
9.7
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Черное солнце
8 Черное солнце
детектив 2024, Россия
9.7
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В тени больших чисел
9 В тени больших чисел
детектив, мелодрама 2024, Россия
9.6
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Дайте шоу
10 Дайте шоу
комедия, драма 2024, Россия
9.5
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Горький 53
11 Горький 53
криминал 2024, Россия
9.4
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Универ. 13 лет спустя
12 Универ. 13 лет спустя
комедия 2024, Россия
9.4
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Постучись в мою дверь в Москве
13 Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.4
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Последний богатырь. Наследие
14 Последний богатырь. Наследие
фэнтези 2024, Россия
9.3
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Комбинация
15 Комбинация
драма, музыка, комедия 2024, Россия
9.2
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Первый класс
16 Первый класс
драма, комедия 2024, Россия
9.1
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Трасса
17 Трасса
триллер 2024, Россия
8.9
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Суперниндзя. Дети
18 Суперниндзя. Дети
телешоу 2024, Россия
8.8
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Чистые
19 Чистые
триллер, драма 2024, Россия
8.8
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Клипот
20 Клипот
драма 2024, Россия
8.7
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Плевако
21 Плевако
драма, исторический 2024, Россия
8.5
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Звезды
22 Звезды
телешоу 2024, Россия
7.8
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Лихие
23 Лихие
криминал, драма 2024, Россия
7.5
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Денискины рассказы
24 Денискины рассказы
семейный, комедия 2024, Россия
7.1
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Саша и Питер
25 Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.1
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Мокрые майки
26 Мокрые майки
комедия 2024, Россия
7.0
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Панчер
27 Панчер
спорт, драма 2024, Россия
7.0
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