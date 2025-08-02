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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Россия 2022

Рейтинг российских сериалов 2022 года

Оффлайн
1 Оффлайн
триллер, детектив, драма 2022, Россия
9.8
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Формула преступления
2 Формула преступления
детектив, мелодрама, исторический 2022, Россия
9.7
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Предпоследняя инстанция
3 Предпоследняя инстанция
комедия, фэнтези 2022, Россия
9.4
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Жизнь по вызову
4 Жизнь по вызову
драма 2022, Россия
8.1
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Ресторан по понятиям
5 Ресторан по понятиям
комедия, криминал 2022, Россия
7.6
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Здравствуйте, вам пора
6 Здравствуйте, вам пора
комедия 2022, Россия
7.4
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Сны
7 Сны
детектив, мистика 2022, Россия
7.3
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Бедный олигарх
8 Бедный олигарх
комедия, драма 2022, Россия
7.3
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