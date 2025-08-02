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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Россия 2020

Рейтинг российских сериалов 2020 года

Горячая точка
1 Горячая точка
драма, криминал, детектив 2020, Россия
9.1
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Первый отдел
2 Первый отдел
детектив 2020, Россия
8.9
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Триггер
3 Триггер
драма, триллер, детектив 2020, Россия
8.8
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