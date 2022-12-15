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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Россия 2019

Рейтинг российских сериалов 2019 года

БИХЭППИ
1 БИХЭППИ
драма, комедия 2019, Россия
8.2
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Короче
2 Короче
комедия 2019, Россия
7.5
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Мылодрама
3 Мылодрама
комедия 2019, Россия
7.1
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Пекарь и красавица
4 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.2
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Жуки
5 Жуки
комедия 2019, Россия
5.6
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771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
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148
Аквамен 2 16 марта 2023
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Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
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