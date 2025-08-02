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Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2025 года

Бродяга
1 Бродяга
мелодрама, детектив 2025, Россия
9.9
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Этот парень – черный огненный дракон
2 Этот парень – черный огненный дракон
мелодрама, комедия 2025, Южная Корея
9.6
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Двухместный номер
3 Двухместный номер
комедия, мелодрама 2025, Турция
9.6
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Мечта Эшрефа
4 Мечта Эшрефа
драма, мелодрама 2025, Турция
9.4
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