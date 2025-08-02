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Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2024 года

Ночная сказка
1 Ночная сказка
драма, мелодрама 2024, Турция
9.9
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Набранный Вами номер
2 Набранный Вами номер
драма, мелодрама, триллер 2024, Южная Корея
9.8
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Бедные смеются, богатые плачут
3 Бедные смеются, богатые плачут
мелодрама 2024, Россия
9.7
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Лейла
4 Лейла
драма, мелодрама 2024, Турция
9.6
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В тени больших чисел
5 В тени больших чисел
детектив, мелодрама 2024, Россия
9.6
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Постучись в мою дверь в Москве
6 Постучись в мою дверь в Москве
мелодрама, комедия 2024, Россия
9.4
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Сын маминой подруги
7 Сын маминой подруги
комедия, мелодрама 2024, Южная Корея
8.7
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Саша и Питер
8 Саша и Питер
комедия, мелодрама 2024, Россия
7.1
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