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Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2023 года

Монолог фармацевта
1 Монолог фармацевта
драма, аниме , мелодрама 2023, Япония
9.8
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Открытый брак
2 Открытый брак
комедия, мелодрама 2023, Россия
9.4
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Меня зовут Фарах
3 Меня зовут Фарах
драма, мелодрама 2023, Турция
9.0
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Немодельное агентство
4 Немодельное агентство
драма, мелодрама, триллер 2023, Россия
7.4
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