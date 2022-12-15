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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мелодрама 2020

Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2020 года

Итэвон Класс
1 Итэвон Класс
драма, мелодрама 2020, Корея
9.3
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Необыкновенный плейлист Зои
2 Необыкновенный плейлист Зои
комедия, мюзикл, мелодрама 2020, США
8.2
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Мне это не нравится
3 Мне это не нравится
драма, мелодрама, мистика 2020, США
7.6
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Нормальные люди
4 Нормальные люди
драма, мелодрама 2020, Ирландия
7.5
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С любовью, Виктор
5 С любовью, Виктор
драма, комедия, мелодрама 2020, США
6.4
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Беги
6 Беги
комедия, мелодрама, триллер 2020, США
5.2
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