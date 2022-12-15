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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мелодрама 2019

Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2019 года

Секс в другом городе: Поколение Q
1 Секс в другом городе: Поколение Q
драма, мелодрама 2019, США
8.4
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Современная любовь
2 Современная любовь
комедия, мелодрама 2019, США
7.5
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В поисках Аляски
3 В поисках Аляски
драма, мелодрама 2019, США
7.2
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Милые обманщицы: Перфекционистки
4 Милые обманщицы: Перфекционистки
драма, мелодрама 2019, США
7.2
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Госпожа Кагуя: В любви как на войне
5 Госпожа Кагуя: В любви как на войне
аниме , мелодрама 2019, Япония
7.0
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Джентльмен Джек
6 Джентльмен Джек
драма, мелодрама, исторический 2019, США
6.9
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Бездна
7 Бездна
драма, мелодрама 2019, Корея
6.7
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Пекарь и красавица
8 Пекарь и красавица
комедия, мелодрама 2019, Россия
6.2
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Розуэлл, Нью-Мексико
9 Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика 2019, США
5.9
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Рами
10 Рами
комедия, драма, мелодрама 2019, США
3.8
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