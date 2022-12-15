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Киноафиша Рейтинг фильмов Рейтинг сериалов Мелодрама 2018

Рейтинг сериалов в жанре мелодрама 2018 года

Радио «Романтика»
1 Радио «Романтика»
драма, мелодрама 2018, Корея
8.5
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Ты тоже человек?
2 Ты тоже человек?
мелодрама, фантастика, детектив 2018, Корея
8.3
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Ты
3 Ты
драма, мелодрама, триллер 2018, США
7.8
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Великий соблазнитель
4 Великий соблазнитель
драма, мелодрама 2018, Корея
7.7
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Наследие
5 Наследие
драма, мелодрама, мистика 2018, США
7.6
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Отверженные
6 Отверженные
драма, мелодрама, исторический 2018, Великобритания
7.5
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Ранняя пташка
7 Ранняя пташка
комедия, мелодрама 2018, Турция
7.3
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Пожарная часть 19
8 Пожарная часть 19
драма, боевик, мелодрама 2018, США
6.5
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